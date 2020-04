Eestit on tabanud veebikaamerate põud

Eriti kehtib see lihtsate kodukasutusse sobivate paarikümne-eruoste kaamerate kohta. Laoseisud näitavad, et kohe on võimalik osta professionaalseteks videokonverentsiks mõeldud kaameraid, mille hinnad algavad vähemalt paarisajast eurost. IT kaupade pakkumist kajastava portaali hinnavaatlus.e e andmetel saab odavamaid ja lihtsamaid kaameraid osta paremal juhul paaripäevase, aga võib ka olla, et paarinädalase tellimistähtajaga.

Klicki klienditeenindus teatas napisõnaliselt, et kaamerad on laost otsas ning esilagu pole teada, millal neid jälle saab. Euronics pakub vaid 120-eurost kaamerat, mis on loo kirjutamise ajal füüsiliselt olemas ainult kaupluse Pärnu esinduses. Veebikaubamajast 1a.ee on võimalik kohe osta vaid üle 1000-euroseid veebikonverentsikomplekte, kõik lihtsamad kaamerad on «halliks» märgitud, nende saadavuse ja hinna kohta infot ei jagata. Photopoint pakub vaid laias valikus kaamerate turvakatteid, esimene veebikaamera, 65-euroni mänguasjanäoline seade on müügil nädalase ettetellimisega.