Ida-Viru ettevõte paneb kriisi mõjudele vapralt vastu

Tehase juhi Merle Roste sõnul teevad nad kõik, et oma töötjate tervist hoida ja seda mitte ainult kriisi ajal. Erinevalt paljudest teistest tööandjatest, kelle tegevust kriis piirab, on Svarmilil hetkel käsil emaettevõtte poolt määratud uued projektid, kuna nii mõnigi teine tootmisettevõte on pidanud oma uksed ajutiselt sulgema, teatas tööandjate keskliit.

«Hetkel oleme suutnud tellimusi juurde saada ja ainus risk on töötajate tervis. Loodame väga, et koostöös inimestega suudame viiruse meist eemale hoida,» sõnas ta. «Oleme teinud tootmises vajalikud ümberkorraldused ning töötajate ohutus on tagatud, kuid see on kõik võimalik ainult mõlemapoolsele koostööle ja ainult tänu sellele saame tööd jätkata,» ütleb Roste. Seitse töötajat on siiski karantiinis, sest puutusid kokku viirusekandajaga.

Kriisi tõttu on muutunud keerulisemaks kaupade tarne läbi Rootsis asuva sõsarettevõtte vahelao. «Kui tavapäraselt saadame sinna 95% oma toodangust, siis nüüd töötavad rootslased poole koormusega ning peame ise lahendusi leidma,» sõnas ta. See piirang on aga loonud ka uue võimaluse. «Kuna Rootsi vaheladu on peaaegu kinni, püüame tarnida oma toodangut otse ja hetkel käib ettevalmistus uue kliendi tellimusega Suurbritanniasse ning 20% nädala toodangust hakkame toimetame otse sinna,» selgitas ta.

«Proovisime vastata ka riigi abipalvele. Paraku selgus läbirääkimiste käigus, et meil laos saadaval olev kangas siiski ei sobi isikukaitsevahendite tootmiseks,» ütles tööriietele spetsialiseerunud ettevõtte juht.

Svarmil toodab töörõivaid klientidele üle kogu Euroopa. Ettevõtte 250 töötajast on 73 vähenenud töövõimega inimest, kel on mitmesuguseid erivajadusi. Ettevõte lähtub värbamisel ennekõike inimeste võimekusest tööd teha, mitte tervislikest puudustest ning igale töötajale lähenetakse individuaalselt.