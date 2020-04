Tellijale

Analüütikute hinnangul on praegune nafta tarbimine 20 miljonit barrelit ööpäevas, mis on vaid viiendik sellest mahust, mida igapäevaselt toodetakse. Esmaspäeval käis peamiselt USAs kaubeldav WTI (West Texas Intermediate) alla 20 dollari barrel. See on hinnatase, mida pole nähtud viimased 18 aastat. Brenti nafta hind liigub 25 dollari suunas barrel.