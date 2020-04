Eraettevõte sirutab Saaremaa toetuseks abikäe

«Täna on iga ettevõtte ja kodaniku kohus tegutseda kriisiolukorra leevendamise huvides. Kui iga inimene saab anda enda panuse sellega, et minimeerida võimalikke kontakte ning püsida kodus, siis meie ettevõttena nägime võimalust aidata Saaremaa haiglat,» sõnas Kaamos Groupi juhatuse esimees Marek Pohla.

Ta lisas, et Kaamos Group, millel on personaalne seos Saaremaaga, aktiveeris partnervõrgustiku, et leida võimalusi Kuressaare haiglale isikukaitsevahendite kiireks tarneks, mis aitaks mõnevõrra leevendada hädavajadusi ja tekkinud defitsiiti.