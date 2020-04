Börsidel oli kohutav kvartal

Kuid siis tabas maailma koroonaviiruse pandeemia, mis põhjustas ülikiire aktsiaturgude kukkumise. USA börsiindeks S&P 500 kukkus esimeses kvartalis 20 protsenti, mis on suurim kvartalilangus alates 2008. aastast, maailma tuntuim börsiindeks, Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus 23 protsenti, mis on suurim kukkumine alates 1987. aastast, peamiselt tehnoloogiasektorit iseloomustav Nasdaqi koondindeks langes «vaid» 14 protsenti.

«Oleme pretsedenditus olukorras,» ütles The Wall Street Journalile USA suurpanga Citigroup personaalpanganduse üksuse investeeringute peastrateeg Shawn Snyder. Tema sõnul on mitmed kliendid pöördunud viimastel nädalatel tema poole küsimusega, kas põhi on käes ja kas poleks juba aeg raha turule tagasi tuua. «Praegu on veel väga palju ebaselgust. Kas tuleb V-kujuline taastumine või midagi, mis venib ja kestab kauem kui me arvame,» lisas Snyder.