Peaminister: Kreeka poliitikud võiksid anda pool palgast viirusega võitlemiseks

Mitsotákis lisas, et «on veendunud, et teised erakonnad järgivad seda eeskuju.»

Riigi peamine opositsioonierakond, vasakpoolne Syriza ütles, et taoline makse peaks olema kohustuslik, mitte vabatahtlik, sest töötajatel, kes kaotasid poole oma palgast, pole olnud valikuid.

Kreekas, 11 miljoni suuruse rahvaarvuga riigis, on ametlikult 43 koroonaviirusest põhjustatud surmajuhtumit ning 1212 nakatunut.

Valitus võttis vastu erimeetmed, et toetada tervishoiuteenuseid, ettevõtteid ja erasektori töötajaid, keda kriis tabanud on, meetmete suuruseks on 6.8 miljardit eurot, mis moodustab 3,5 protsenti riigi SKT-st.