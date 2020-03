Margus Linnamäe väljub Eestis apteegiärist

«Alates homsest Magnumile Eestis enam apteeke ei kuulu ja ettevõtte tegevus Eestis on suunatud peamiselt ravimite hulgimüügile,» ütles Magnumi kontserni omanik Margus Linnamäe pressiteate vahendusel.

Magnum on ravimite hulgi- ning jaemüügikontsern, mis tegutseb lisaks Eestile veel ka Soomes, Lätis, Leedus ja Valgevenes.

Apotheka kaubamärki haldava Terve Pere Apteek OÜ keti omanik on Margus Linnamäe ettevõte Magnum AS, mille omanikfirmale Up Invest kuulub ka Postimees Grupp.