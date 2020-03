Meremuuseumi uurimislaev pääses tulekahjus halvimast

Meremuuseumi kommunikatsioonijuht Õnne Mets ütles, et kahju suurus ja tulekahju põhjused on selgitamisel. «Ohtu inimestele ega muule varale ei olnud,» kinnitas Mets.

«Toimunu muudab Meremuuseumi selleks hooajaks planeeritud merearheoloogia töid,» ütles muuseumi juht Urmas Dresen ning lisas, et merearheoloogia tegevusteks planeeritud resurssi mõjutab ka eriolukorrast tingitud muuseumi sulgemine. Eriolukorra tõttu jääb muuseumil saamata suur osa kevad-suvisest piletitulust, mis moodustas olulise osa muuseumi selleks aastaks kavandatud eelarvest.

Kaitseministeerium võõrandas tuukrilaeva Lood tasuta Eesti Meremuuseumile Vabariigi Valituse otsuse alusel eelmise aasta novembris. Viimati tehti laeval remonttöid neljapäeval ning pole infot, et keegi pärast seda oleks laeval käinud. Õnne Mets ütles, et tulekahju põhjuse selgitamiseks on tellitud ekspertiis, mistõttu ei taha meremuuseum praegu spekuleerida ei õnnetuse põhjuste ega kahju ulatuse kohta.