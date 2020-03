Sukeldujate hingamisaparaatidest loodetakse abi Covid-19 ravil

Ühes Brüsseli piirkonna haiglas on alustatud sukeldumiseks mõeldud hingamismaskide testimist viiekümnel patsiendil, teatab portaal deutschlandfunk.de. Sukeldumismaskidele on portaali kinnitusel lisatud eriseade, mis võimaldab reguleerida suruõhu suunamist patsientide hingamisteedesse.

Sukeldumisklubi Sinaistar asutaja ja instruktor Olav Pedari ütles, et sukeldumisvarustuse hingamisaparaatidena kasutamise idee on huvitav, kuid ilma ümberehituse või vastava lisaseadmeta akvalangisti hingamisseade hingamisraskustega patsiendile kindlasti ei sobi.

«Sukelduja hingamisseade töötab rõhuvahe peale. Inimene peab ise suutma pisutki õhku sisse tõmmata, et regulaator balloonist sobiva survega õhku juurde annaks,» selgitas Pedari. Küll aga sobivad tema sõnul ise hingavatele patsientidele lisahapniku andmiseks ka sukeldumislaevadel kasutatavad vabavooluga hapnikumaskid. Nende puuduseks on sukeldumisinstruktori selgitusel, et hapnikuballoonid tühjenevad kiiresti ning kui inimene ise ei hinga, siis kopsude sundventileerimist need ei taga.

Vee all hingamiseks mõeldud seadmeid on kaht põhimõtteliselt erinevat tüüpi. Ainult suu kaudu sisse hingamiseks mõeldud regulaatorite korral jäävad sukelduja silmad ja nina silmi kaitsvate prillide ehk snorkeldamismaski õhuruumi ning nina kaudu saab ainult välja hingata. Sisse hingamine toimub sel juhul ainult suu kaudu ning regulaatori vastavat nuppu vajutades saab õhku hingamisteedesse suunata ka sobiva surve all. Kogu nägu katva maski korral on aga sukelduja nina ja suu samas õhuruumis. See lahendus võimaldab sukeldujal vee all ka näiteks rääkida, kuid ei suru õhku jõuga inimese hingamisteedesse.