Soome valitsus ei jõudnud reisikeelu kehtestamise ajas kokkuleppele

Täna teatas Soome transpordiamet laevafirmadele, et tulekul on veelgi rangem reisikeeld. Plaani kohaselt lubatakse reisijatel Soomest lahkuda nii Eesti kui ka Rootsi suunas, kuid Soome reisijad enam siseneda ei tohi, jätkub vaid kaubavedu. Millal keeld täpselt jõustub, ei olnud 31. märtsi pärastlõunal veel teada. Soome valitsus tahab riiki sisenemise veel mõned päevad avatuna hoida, sest kodumaa poole on teel veel hulk Euroopasse lõksu jäänud Soome kodanikke.