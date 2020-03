Postimees Grupp tahab Kanal 2 tagasi vabalevisse tuua

Postimees Grupi juhatuse liige Nele Laev ültes BNS-ile, et alates 12. märtsist on Eesti uues olukorras - eriolukorras, mis on juba muutnud meie majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Oluline muutus on ka see, et inimesed lahkuvad linnadest enda maamajadesse, suvilatesse.

«Neis kohtades on pigem inimestel juurdepääs vabalevi kanalitele,» ütles Laev. «Maakodudes, suvilates on esmatähtis, et säiliks ühendus pideva uudisvoo ja teadaannetega. Vabalevis on võimalik vaadata küll Eesti Rahvusringhäälingu kanaleid, kuid usume, et vajalik on säilitada võimalikult suur ligipääs ka teistele allikatele, sest vaatajatel on soov ja vajadus saada infot mitmest erinevast kanalist.»

Laeva sõnul on alates 2006. aastast Kanal 2 olnud Eesti vaadatuim kommertskanal ning näiteks 2019. aastal võitis Kanal 2 tagasi ka liidripositsiooni nooremate televaatajate ehk 18–49-aastaste arvestuses ja igapäevaselt on Kanal 2-l ligi 350 000 vaatajat, üle poolte eestimaalaste jälgib kanalit iga nädal.

«Postimees Grupp on arvestades vaatajate harjumusi valmis eriolukorra ajal vabalevis vaatajatele kättesaadav olema. Näiteks rahvusringhäälingu uudissaate «Aktuaalse kaamera» kõrval on just Kanal 2 Reporter olnud vaatajate lemmik uudissaate formaat kommertskanalitel juba üle dekaadi. Väga laiapõhjaline edu on jätkunud ka 2020. aastal ning iga saade meelitab TV ette oluliselt enam eestimaalasi kui konkurent samal ajal,» märkis Laev.

Postimees Grupp leiab, et arvestades inimeste liikumist, kuid ka olukorda majanduses, kus inimesed hakkavad enda kulutusi kokku tõmbama, tuleb tagada ühiskonnale suurem ligipääs informatsioonile, teadmistele, kultuurile ja meelelahutusele ning seetõttu on vajalik tagada ka Kanal 2 programmi kättesaadavus vabalevis.

«Juba praegu on Postimees Grupp otsustanud muuta Kanal 2 sisu veelgi enam uudistekeskseks tagamaks enda vaatajate informeeritust kõigist kriisiga seotud asjaoludest. Siiski ei ole see info täna kättesaadav paljudele linnadest lahkunud isikutele. Johtuvalt on Postimees Grupp AS alustanud ja edukalt pidanud läbirääkimisi Levira AS-iga taastamaks vabalevisse naasmise tehniline võimekus. Läbirääkimiste tulemusel saab tõdeda, et tehniline võimekus vabalevis edastamise osas on olemas, pooltel on tahe seda teha ning ka muudes olulistes tingimustes on kokkuleppele jõutud,» kinnitas Laev.

Postimees Grupp soovib olemasoleva tingimusliku juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa tingimustel asuda osutama esimesel võimalusel televisiooniteenust vaba juurdepääsuga.