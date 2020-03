Ligi kolmandik eestimaalastest teeb ajutiselt kaugtööd

«Uuringust joonistub selgelt välja, et kaugtööd on võimalik teha enamasti juhtidel, turundajatel, finantssektori- ja infotehnoloogiasektori töötajatel. Lisaks veel ka müügivaldkonna kontoritöötajatel ja assistentidel,» kommenteeris uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Tema sõnul on pisut üllatav, et ka neis valdkondades oli töötajaid, kes vastasid, et nende tööandjad ei luba praeguses olukorras kaugtööd rakendada. «Näiteks kaheksa protsenti IT-sektori töötajatest tõi välja, et tööandja ei luba kodust töötada, kuigi töö iseloom võimaldaks seda,» lisas Auväärt.