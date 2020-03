Ökonomist: valitsusel tuleb varsti hakata tegema raskemaid valikuid

Praeguse majandusšokiga kaasnenud vajadus riigi toetuse järele on panga peaökonomisti hinnangul hea õppetund sellest, kui oluline on konservatiivne ja heas korras riigirahandus ning reservide kogumine. Samuti on õppetund see, et vajadus suurte lisakulutuste järele võib tekkida ootamatult.

Mertsina sõnul on veel vara öelda, milline on majandus pärast kriisist väljumist, kuna kriis alles algas ja on eskaleerumas. «Kui varem oli tarneahelate juures oluline esmalt see, millist efektiivsust see tootmise jaoks pakub, siis tulevikus pööratakse ilmselt rohkem tähelepanu sellele, kui vastupidav see tarneahel erinevate riskide korral on. Tõenäoliselt muutub rohkem tarneahelaid ka regionaalsemateks,» märkis ta.