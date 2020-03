Postimees Grupp käivitab kriisi kokkuhoiukava

«Me loodame, et kriis ei kesta kaua ja seetõttu otsustasime, et kõik meie töötajad on meile võrdväärselt olulised ja vajalikud. Me tahame kõigi teiega koos jätkata ka peale kriisi lõppu,» sõnas Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu töötajale mõeldud pöördumises. «Sellest lähtuvalt jõudsime otsuseni, et osa töötajate koondamise asemel on kõige õiglasem teha Postimees Grupis solidaarne palgakärbe 30 protsenti, mis kestab 15. aprillist kuni 31. maini,» selgitas kontserni juhatuse esimees.

Kuna riik on töötukassa kaudu loonud töötasu hüvitise meetme, mis võimaldab võtta neil osa palgakuludest enda kanda, esitab Postimees Grupp aprillis ja mais töötukassale taotluse hüvitise saamiseks. See tähendab, et järgmisel palgapäeval laekub töötajatele osa põhipalka Postimees Grupilt ja osa töötukassalt. Meetme kohaselt on tööandja tasu miinimumkohustus 150 eurot bruto, aga lubatud on maksta ka suurem summa. «Plaanime seda võimalust kasutada,» märkis Raudsalu.

Ta lisas, et seeläbi suudab ettevõtte töötajatele, kelle brutopalk on 1000 eurot või alla selle, tagada kärpeperioodi jooksul igakuiselt sama summa laekumise, mis ka enne kärbet. Samuti selle, et kellegi brutopalk ei langeks alla 1000 euro.

Raudsalu jätkas, et meediaturg on sellistest kriisidest, nagu on tänane, eriti haavatav. Tulude languse korral on reklaam esimene, mida ettevõtted koomale tõmbama hakkavad, juhtis ta tähelepanu ja lisas, et Postimees Grupi reklaamimüügi käivet on tabanud langust.

«See on raha mida meie kontole kunagi ei laeku. Me räägime miljonitest eurodest, mis meil teenimata jäävad.»

Raudsalu ennustuse järgi taastub meediaturg parima stsenaariumi kohaselt sügiseks. Halvima stsenaariumi kohaselt võib reklaamiturg jääda vinduma aastaks või kauemakski.

«Kriiside korral jäävad ellu need, kes reageerivad võimalikult kiiresti ja on piisvalt paindlikud. Me oleme tänaseks oma töö täielikult kodukontori-põhiseks ümber korraldanud ja selle eest soovin ma kõiki tänada ja tunnustada,» märkis Raudsalu.

«Lisaks töö ümberkorraldamisele on oluline ka see, et suudame ennast kohandada väiksemate tuludega. Oleme juhatusega pidanud hulga pikki koosolekuid, et arutada kokkuhoiu meetmeid,» lisas ta.