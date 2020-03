Julge perefirma otsustas keset suurt kriisi kasvama hakata

Matsimoka käivitas Fundwise’i platvormil ühisrahastuskampaania täpselt samal päeval, kui Eestis hakkas kehtima eriolukord. Sellegipoolest saavutati miinimumeesmärk, pea 200 000 eurot, vaid kolme tööpäevaga. Tänaseks on kogunenud 213 350 eurot. Praegune kriis ei ole ettevõtte tulevikuplaane mõjutanud, jätkuvalt soovib Matsimoka laieneda ning leiab uusi võimalusi, et rohkemate inimeste toitulauale jõuda.

Eduka lihatööstuse tegevjuht Jan Inno ütles, et kaasatud rahaga kavatsevad nad vajadusel rajada rendipinnale uue salaamimaja või alustada sootuks uue maja ehitusega. Kuigi Matsimoka enda poodide müük on kahanenud, on ketipoodide müük tugevalt kasvanud.

«Praegu tegeleme jaekettide müügimahu kasvatamisega ning enda poodide müügimahu säilitamisega. Kaks nädalat tagasi otsustasime, et meie eesmärk on muuta Matsimoka kriisi jooksul tugevamaks ning tänu sellele peame ka tänases olukorras 30 protsendilist kasvu täiesti reaalseks,» rääkis Inno.

Mõningad muudatused on töös siiski sisse viidud. «Oleme täiendanud vajalikke varusid kuni kuue kuu ulatuses ning töötajate ohutuse tagamiseks oleme organiseerinud neile transpordi, et vältida ühistransporti,» märkis ta. Kuna tellimused vajavad täitmist, on lihatööstuse vahetused jagatud nõnda, et kuni kuus inimest oleks reservis ning vajadusel võimelised kellegi asemel tööle asuma. Väiksema kontakti tagamiseks ja ostuprotsessi kiirendamiseks on kõik tooted, välja arvatud need, mis vajavad viilutamist, pakendatud vaakumisse.