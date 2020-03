Spaad: taastumiseks võib kuluda kuni kaks aastat

Eesti Spaaliit kirjutas valitsusele, et enamik suveks tehtud broneeringutest on tühistatud. Kogu käive on kokku vajunud. Ettevõtted on leidnud ajutused lahendused, kuidas rendimakseid edasi lükata ja kaupade tarnimist peatada, kuid pikas plaanis pole need jätkusuutlikud. Seetõttu paluvad nad valitsusel astuda radikaalseid samme, et välistada töötajate massiline koondamine.