Karmid numbrid: Eesti pakirobotite tootja põhiäri kukkus kokku

Digigeeniuse arvutuste kohaselt on Starshipi tellimuste arv kukkunud ligi kolm neljandikku ja müügitulu kaks kolmandikku, osades ülikoolilinnades on langus veelgi drastilisem, kuni 90 protsenti.

Firma asutaja Ahti Heinla kinnitas, et nad jätkavad siiski tegevust, kuna toidukaupade kojuveol on head ajad, ehkki, tõsi, see pole nende jaoks kaugeltki nii suur äri kui USA ülikoolilinnakud.