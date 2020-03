Eesti tehaste CO2 heitkogused kukkusid kolinal

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna peaspetsialisti Imre Banyaszi sõnul on Eesti tööstusfirmade CO2 heide kukkunud järk-järgult alates 2017. aastast. Võrreldes tolle ajaga, on praeguseks emissioonid kukkunud vaat et poole võrra. Selleks, et täita 2030. aastaks seatud Euroopa Liidu kliimaeesmärke, peaks aastane süsinikuemissioon langema 12 miljoni tonni peale.