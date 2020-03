Väikeettevõtjad tahavad enese kunsthingamisele panekut

«Oleme seisukohal, et praegusel kujul KredExi meetmed ei jõua reaalsuses enamiku kõige väiksemate ettevõtjateni, FIEde ja mikroettevõtjateni, kelle osakaal on 94 protsenti Eestis tegutsevate ettevõtete koguarvust,» ütles EVEA president Heiki Rits. Seda tänu piiravatele kvalifitseerimistingimustele ja toetuse taotlemise keerukusele.

«Lisaks võib täiendava laenukoormuse võtmine püsikulude finantseerimiseks osutuda prognooside põhjal paljudele mikroettevõtjatele ülejõukäivaks, sest tegutsevad väga madala marginaaliga,» leidis Rits.

Rits rõhutas, et enim kannatanud sektorite päästmiseks ei piisa garantiidest ja laenudest, isegi väga soodsa intressiga. Vajalik on ka väiksemahuline tagastamatu abi püsikulude katmiseks, nii-öelda kunsthingamisele panek, mis aitaks ettevõtjaid, kelle tegevus on seiskunud kas klientuuri kadumise, valitsusepoolse keelu või vabatahtliku ettevõtte sulgemise tõttu, et üle elada eriolukord ja sellele järgnev esimene kuu.

See meede on eriti vajalik, et ära hoida ettevõtjatevaheliste võlgnevuste kuhjumine ja sellega kaasnevad vältimatud ulatuslikud makseraskused ja pankrotid. EVEA juhib tähelepanu, et sarnased meetmed on rakendatud paljudes riikides, näiteks Belgias, Hollandis, Prantsusmaal, Itaalias, Suurbritannias, USAs.

EVEA teeb ettepaneku avada «solidaarsuse fond» või toetusmeede, mille sihtgrupp on FIEd, mikro- ja väikeettevõtjad, kelle tegevus on oluliselt kannatanud koroonakriisi tõttu, näiteks kelle müügitulu langus on üle 30 protsendi. Toetust võiks maksta ettevõtjate taotluste alusel arvestusega, et see kataks konkreetse ettevõtte normaalsed püsikulud 70 protsendi ulatuses kolme kuu jooksul.