Varbla sadamakompleks valmib tähtajaks, avamispidu lükkub ilmselt edasi

Varbla puhkeküla omanik Heino Sabiin ütles, et sadamarestorani sisustust laetakse just autolt maha ning kõik saab valmis tähtajaks ehk maikuu keskpaigaks. Sabiin selgitas, et sadama vesiehituse osa on lõpetatud ja sadam töötab juba eelmisest aastast, tööd jätkuvad kaldal ning ehitistes sees. Kavandatud tähtajaks valmivad ka terrassid, sadamakapteni tööruumid, restoran ning abihoone, kus on dušid ja tualettruumid külalisjahtide meeskondadele.