Tööandjad kontrollivad kodukontoreid veebikaamerate abil

Algselt videokonverentside korraldamiseks mõeldud teenus võimaldab iga paari minuti järel teha veebikaamera abil foto, lubades nii veenduda, et töötaja viibib oma arvuti taga. Sneeki kasutajate hulk on viimase nädala jooksul plahvatuslikult kasvanud, ütles firma kaasasutaja Del Currie Business Insiderile. Klientide hulka kuuluvad näiteks Lego, Fred Perry ja GoFish Digital. Currie ütles, et tarkvara eesmärk pole mitte töötajate järel nuhkimine, vaid bürookultuuri edendamine. «Me oleksime päris tobedad, kui luuramisega tegelevale firmale sellise nime paneksime,» lisas ta.