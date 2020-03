Eesti joogitootja asus valmistama desovahendeid

«Konsulteerisime terviseametiga ning andsime teada, et kuigi tegemist ei ole kindlasti meie põhivaldkonnaga, on meil olemas võimekus ja suutlikkus toota hetkel nappuses olevaid desinfektsioonivahendeid,» sõnas Kask.

Võrdlus sarnaste toodetega annab aimu ka sellest, et toote hinnastamisel on siiski jäädud mõistlikuks ning mitte asutud kriisiajal hõlptulu teenima. «Oleme teinud endast oleneva, et suudaksime Punch Sanitizer'it ka kriisiajal taskukohase hinnaga pakkuda,» kommenteeris Kask.