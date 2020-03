Kütusemüüja: bensiini- ja diiselautod saadetakse pensionile

Euroopa on võtnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalne majandus aastaks 2050. See puudutab absoluutselt kõiki sektoreid, sh nii transpordisektorit kui ka elektri ja soojuse tootmist.Ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks tuleb lõpetada fossiilsete kütuste põletamine ning asendada see taastuvate energiaallikatega. Inimkonna püüdlused kliimaneutraalsuse saavutamiseks tulenevad Pariisi kliimaleppes kokkulepitud eesmärgist hoida globaalne kliima soojenemine allpool 1,5-kraadi võrreldes töösturevolutsiooni eelse ajaga.

Kui bensiini ja diislikütuse summaarne aastane turumaht on täna 1090 miljonit liitrit, siis kõlab uskumatuna, et 2050. aastaks jääb sellest järgi kõigest 12 protsenti ehk 130 miljonit liitrit. Eesti teedele jääb selleks ajaks aga kõigest 69 000 bensiini- ja diiselautot. Täpselt nii aga juhtubki, kui Eesti soovib saavutada kliimaneutraalse majanduse ja transpordi aastaks 2050.

FOTO: Alan Vaht

Eesti võimalusi kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks on analüüsinud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus oma 2019. a. septembris avaldatud raportis. Selle raporti pinnalt on väga hea vaadata ja analüüsida, et milliste muutuste lävel me täna seisame ning kui drastiliselt peab bensiini ja diislikütuse turg kliimaneutraalsuse saavutamiseks vähenema.

SEI raportis on arvestatud, et juhul kui aastal 2050 on kasutuses sarnaselt tänasele umbkaudu 700 000 sõiduautot, peaks ca 500 000 nendest olema elektriautod, 100 000 vesinikautot ning ülejäänud sisepõlemismootoril sõiduautod. Viidatud 600 000 bensiini- ja diiselauto asendumine elektri- ja vesinikautoga tähendab otseselt aga seda, et bensiini ja diislikütuse tarbimine ehk kütuseturu maht väheneb 2050. aastaks umbes 840 miljoni liitri võrra, mistõttu tänasest kütuseturu aastamahust jääb järgi kõigest 250 miljonit liitrit.

Pension võib kätte jõuda isegi varem

Need ei ole aga ainsad muutused. Gaasiliste kütuste osas on SEI raportis eeldatud, et aastas ostetakse 1000 uut sõiduautot ning 200 uut raskeveokit, mis kasutavad surugaasi. Raportis hinnatakse, et 2050. aastal on tänavatel 31 000 biometaanil sõitvat sõiduautot ja 6200 raskeveokit. Ümberarvutatuna tähendab see aga seda, et 2050. aastaks kaob kütuseturult täiendavalt umbes 30 miljonit liitrit bensiini ja 90 miljonit liitrit diislikütust.

FOTO: Alan Vaht

Eelkirjeldatud muutused tähendavad seda, et kliimaneutraalse majanduse saavutamiseks peab järgmise 30 aastaga toimuma sõiduautode osas väga jõuline ja totaalne muutumine. Eeldades, et sõiduautode arv jääb tänasele tasemele, on 2050. aastal Eesti teedel kõigest 69 000 bensiini- ja diiselautot, mille tulemusel väheneb kütuseturu aastamaht 1090 miljonit liitrilt kõigest 130 miljoni liitrini. Tänasest kütuseturust jääb järgi kõigest 12 protsenti.

Ehkki kliimaneutraalsuse saavutamiseks on meil täna aega 30 aastat, on muutuste protsess juba täna alanud. See on väga pikk periood, mille jooksul hakkavad gaasi-, elektri- ja vesinikautod järk-järgult asendama tänaseid bensiini- ja diiselautosid. Kuna muutuste protsess on aeglane jätkub bensiini ja diislikütust veel pikaks ajaks, kuid siinjuures tuleb arvestada, et ühel hetkel muutuvad bensiini- ja diiselautod sama haruldaseks kui tänased elektriautod, milliseid on Eesti teedel täna kõigest 1300.