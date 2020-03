Laid: tõeline šokk maksulaekumisele tuleb aprillis

Praegu pole Laidi sõnul suurt muutust laekumises olnud, kuna 10. kuupäeval tasutakse tööjõukulud ning 20. kuupäeval käibemaks ja aktsiisid.

«Märtsikuised maksude tasumised veebruari eest, võlgnevuste hulk on kasvanud pisut üle 40 miljoni euro, mis moodustab alla 10 protsendi kuisest maksulaekumisest. Deklareeritud summad on jäänud käibemaksu osas 20 protsenti väiksemaks,» rääkis Laid.

Maksu- ja tolliameti peadirektor rääkis, et ameti roll on olla võimalikult paindlik olukorras, kus paljudel inimestel ja ettevõtetel on rahalaekumised oluliselt vähenenud või koguni peatunud

«1. märtsist kuni eriolukorra lõpuni maksuvõlgadelt intressi tasuda ei tule. Meie lähenemine on ka see, et koroonakriisist tingitud probleemid ei peaks tekitama tulevikus takistust olla äriliselt võimekas,» ütles Laid. Pärast eriolukorra lõppu langeb intress 0,06 protsendilt 0,03 protsendile päevas.

«Maksu- ja tolliamet saab õiguse ettevõtetele langetada intressi nullini, ajatada maksukohustusi, mis paramatult tekivad,» ütles maksu- ja tolliameti peadirektor.

Laidi sõnul on äärmiselt oluline, et maksudeklaratsioonid esitatakse tähtajaliselt ja õigesti. «Sellega tuleb jätkata, kuna selle kaudu on võimalik aru saada, mis muudatused majanduses toimuvad. Maksude tasumine on jätkuvalt väga-väga oluline, iga sada eurot maksutulu aitab ehitada Eesti riiki,» ütles maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid pressikonverentsil.