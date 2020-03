Suur kütusefirma tõmbas koondamissae käima

«Täna oleme oma ettevõtetes teinud raske südamega teatavaks koondamisteated kuni 93 inimesele,» ütles Alexela tegevjuht Andreas Laane pressiteates.

Kiviõli Keemiatööstus (KKT) koondab märtsikuus 29 töötajat ja aprillis veel 29. KKT juhi Priit Orumaa sõnul ei ole kahjuks naftahinna drastilise languse tõttu ja iga päev muutuva pandeemiast tingitud olukorra tõttu ettevõtte vastupidamiseks muid meetmeid kui kulude kärpimine.

«Põlevkivisektoris on majanduslik olukord järsult halvenenud ja kahjuks halvenemine jätkub. Raske südamega olen sunnitud vähendama oma meeskonda ja rakendama kokkuhoiumeetmeid tööstuseüleselt,» rääkis Orumaa.

«Jätkame täna tööd 58 inimese võrra väheneva meeskonnaga, aga elame päev korraga ja ma ei saa kahjuks lubada, et tööstuse kestmajäämise nimel täiendavat koondamist ei tule. Täna seisavad kõik ettevõtted silmitsi oma äritegevuses aina raskema olukorraga,» nentis Priit Orumaa ja lisas, et on väga tänulik kõigile oma töötajatele selle keeruka olukorra mõistmise eest.

Andreas Laane sõnul pole võimalik vastata küsimusele, millal lõppevad pandeemiast tingitud piirangud ja taastub tavapärane tegevuskeskkond. «Täna on minu isiklik arvamus, et kahjuks oleme seismas silmitsi sügavama kriisiga kui see, mida oleme kogenud masuajal, ning me oleme alustanud koheselt raskete otsuste tegemisega,» nentis Laane.

Koroonaviiruse pandeemiaga kaasnev majanduskahju tähendab ka Alexela gruppi kuuluvate ettevõtete valguses raskendatud äritegevust.

«Isiklikult on olnud väga raske seda teadmist kontserniüleselt jagada, aga meil ei ole kulude kokkuhoiuks ja ettevõtete kestma jäämiseks muid võimalikke lahendusi, kui vähendada ettevõtetes ka isikkoosseise. Leiame, et kiiresti halvemaks muutuvas eriolukorras peame valmistuma pikemaajaliseks vähenenud nõudluseks ja ebasoodsaks majandusoluks,» lisas Laane.

Alexela grupi ettevõtted ei ole valitsuse meetmepaketile kõlblikud. «Eriolukorras lubatud majanduslike meetmete pakett Eesti ettevõtetele on alles käivitumas. Kuigi Kredex on käesoleva nädala lõpust alustamas laenutaotluste vastuvõtmist, siis Kredexi rahastamist senini pole korraldatud, lisaks on abinõud rohkem suunatud väike- ja keskmistele ettevõtetele,» lisas Laane.

«Töötukassa kriisimeetmete hüvitist saaksid töötajad vaid sel juhul, kui me tööandjana alandaksime kõigi töötajate palkasid 30 protsenti. Sellist lähenemist ei pea me õiglaseks oma rohkem kui tuhandel palgaloleva töötaja puhul,» märkis Andreas Laane ja lisas, et ettevõtjatele mõeldud kriisimeetmed vajavad riigilt enamat selgust ja sektoripõhist lähenemist.

Eriolukorrast tingitud äritegevust hinnatakse Alexelas grupiüleselt iganädalaselt.