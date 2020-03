Swedbanki börsikommentaar: karuturu rallid on kiired ja ootamatud

SP500 indeksil kulus ainult 22 kauplemispäeva, langemaks 19. veebruari tipptasemelt 30 protsendi võrra, mis tähistab ühtlasi ajaloo kiireimat nii suures mahus kukkumist.

Möödunud kolmapäeval jõudsid senati juhid ja Valge Maja võtmeisikud kokkuleppele kahe triljoni dollari suuruse abipaketi kehtestamise osas, toetamaks USA inimesi ning majandust koroonaviiruse vastu võitlemisel. Pakett sisaldab 367 miljardi dollari osas laene väikeettevõtetele ning 500 miljardit dollarit eraldatakse rahandusministeeriumile. Enamik täiskasvanuid saavad lisaraha 1200 dollarit, samal ajal kui iga lapse eest makstakse 500 dollarit. Igale koondatud ameeriklasest töötajale makstakse valitsuse poolt ajutist palka, et inimesed saaksid oma arveid tasuda.

Hoolimata reedese börsipäeva viimase tunni nõrkusest kasvas SP 500 indeksi väärtus nädalaga 10% võrra, mis on indeksi suurim nädalane tõus alates aastast 2009. Teisipäevast neljapäevani tõusis SP500 indeksi väärtus koguni 21 protsendi võrra, mis on indeksi ajaloo parim kolmepäevane tulemus. Dow Jones Industrial langes reedel küll nelja protsendi võrra, kuid saavutas siiski parima nädalase tulemuse alates aastast 1938. Nädalaga kasvas kohalikus valuutas mõõdetuna Eurostoxx 600 indeksi väärtus 6,1 protsenti, Nikkei 225 tõusis 14,8 protsenti ja Changhai Composite lisas ühe protsendi.

Eelmisel nädalalal ilmusid aktsiaturule mõned esimesed märgid turu lühiajalise põhja loomise katsest. Majandusteadlased ootavad teises kvartalis majanduse järsku langust, mis USA-s võib tähendada SKP üle 20-protsendilist langust, sest ligikaudu kümme miljonit inimest on töölt eemal ning töötuse määr on suurim, mida riik kunagi näinud on. Ligi 3,3 miljonit inimest esitas möödunud nädalal töötu abiraha taotluse, mis on samuti kõigi aegade kõrgeim näitaja.

Samas ei liigu aktsiaturud ja majandus kunagi paralleelselt ning aktsiaturul hakkavad hinnad tavaliselt tõusma kuus kuud enne seda, kui majanduses asjad paremaks lähevad. Turg keskendub sellele, mis võiks majanduses toimuma hakata poole aasta pärast. Kui turg on kõik võimalikud halvad uudised juba sisse hinnanud, peatub ka turgude langus, mis sest, et täna on olukord kohutav.

USA on nüüd koroonaviirusesesse nakatunute arvu poolest ületanud ka Hiina ja Itaalia numbrid. Riik seisab silmitsi hospidaliseerimise ning personali ning vajaliku varustuse nappusega. Viirus on olulisel määral kahjustanud USA majandust, sest paljudes piirkondades on koroonaviiruse leviku piiramiseks ärid suletud.

Viimase nädala aktsiaturgude rallile vaatamata halveneb globaalne makromajanduse pilt kiiresti. Kogenud Investorid teavad, et karuturu rallid on kiired ja ootamatud. Volatiilsus on endiselt kõrge ja raske on saavutada aktsiaturgude jätkusuutlikku pööret paremuse poole enne, kui koroonaviirusesse nakatunute arv ei näita USA-s esimesi märke vähenemise suunas.