Kontaktivaba kalapaatide laenutusteenus osutus edukaks

Kaluriküla juht Jakob Kose ütles, et kontaktivaba paadilaenutusteenus osutus populaarseks juba esimesel nädalavahetusel, kõik Fishing Villages praeguseks vette pandud rendipaadid leidsid kliendid ja sõitsid välja. Kose lubas kalapüügi- ja niisama paadisõiduhuviliste rõõmuks lähipäevil panna vette ka ülejäänud paadid. Ta rõhutas, et tegemist ei ole rahvarohke ürituse korraldamisega ning paadisõitjatele antakse täpsed juhtnöörid, kuidas ohutusnõudeid täita.

«Kontaktivaba teenus töötab hästi. Kui pole tegemist perekonnaga, lubame ühte paati vaid kaks inimest. Desinfitseerime paadid pärast iga kasutust ja seepärast anname ühe paadi päevas välja vaid ühe korra,» selgitas Kose. Ta lisas, et klientidega isiklikult kokku puutumata on telefoni ja interneti teel võimalik ära teha ka kogu ohutustehnika-alane instrueerimine.

«Tegin klientidele Google kaardirakenduses valmis soovitavad marsruudid, millel on märgitud, kus saab mootorpaadiga sõita, kus on kivid ja kus on paremad kalakohad,» tõi Kose näiteks.

Teised paadilaenutused ootavad suvisemat ilma

Eesti veekogudel on praegu kalastamiseks soodne aeg. Tavapärasest varem alanud kevad on toonud jõgedesse vimba, särge, ahvenat, latikat ja teisi kalu. Teised Eesti paadilaenutused pole veel uksi lahti teinud. Firma Bell-Marine tegevjuht Kaarel Paakspuu ütles, et nende paadilaenutus Pirita jõel tegutseb tavaliselt alates maikuust, kuid kui ilmad varem soojaks lähevad, pole võimatu, et paadid pannakse vette juba aprillis.