Hoiu- laenuühistud hirmul: varakamber võib tühjaks saada

23 ühistust seitse kuulub Eesti hoiu-laenuühistute liitu. Neil on kokku umbes 7000 liiget. Liidu esimees Andrus Ristkok ütles, et praegusel ajal suuri reklaame teha ja lubadusi anda on vastutustundetu. Aga see ei ole praegu Ristkoki põhiline mure. Nii nagu hotelli- või turismiettevõtjad, võib ka tema tänast kriisi nullindate lõpu masuga võrrelda.

«Esimese masu ajal toimis konservatiivne majandustegevus ikka edasi. Ja kes riske ei võtnud väga suuri, nendel ju suurt häda ei juhtunud. Klassikalised hoiu-laenuühistud on hästi konservatiivsed erinevalt pankadest, mis toona suure kasumijahiga alt läksid. Ja selle tõttu tollal hoiu-laenuühistud kuigivõrd ei kannatanud,» märkis Ristkok.

Aga nüüd on olukord sootuks teine – osa majandusest on lihtsalt tardunud. Ristkoki sõnul võib oletada, et kuna sissetulekud vähenevad, siis inimesed hoiustavad vähem.

«Selle tõttu on ka ühistutel laenuressursi vähem, millega nad tulusid teenivad. Ja inimesed võivad hakata ka suuremaid summasid välja võtma kui tavapäraselt. Mistõttu väljavool hakkab suurenema ühistutest ja reservi ei tarvitse nii palju olla varuks,» lausus Ristkok.

Eraisikud on hoiulaenuühistutesse viinud umbes 120 miljonit eurot. Veel kümme miljonit on viinud ettevõtted. Raha väljalaenamisega on seis aga vastupidine. Eraisikutele on laenatud 30 miljonit, ettevõtetele sada miljonit eurot. Ristkoki sõnul satuvad laenuvõtjad kindlasti raskustesse.

«Nad ei suuda oma tagasimakseid sooritada sellises tempos ja graafiku järgi, nagu see on ette nähtud. Võib-olla tuleb väga palju graafikuid muuta. Hoiu-laenuühistutes on see loomulik olnud, et liikmetest laenuvõtjatele tullakse vastu. Aga praeguses olukorras, mis nüüd tulla ähvardab, võib see osutuda üsna võimatuks, sest lihtsalt ei ole laekumisi piisavalt palju. Selle tõttu võib üsna lihtne olla prognoosida, mis laadi probleemid ühistutel ees seisavad,» selgitas Ristkok.

Valitsusele saadetud pöördumises tunnistab hoiu-laenuühistute liit, et ühistutel pole raske perioodi üleelamiseks vahendeid. Teisiti öeldes: varakamber võib tühjaks saada.

Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja Thomas Auväärt ütles, et et palju oleneb hoiustajate käitumisest.