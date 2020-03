Kinnisvarafirmad: riik võiks hädas üürnikke toetada

Liidu juht Gert Jostov sõnas valitsuse esitatud pöördumises, et alanud kriisis saab kinnisvarasektor kannatada sõltuvalt sektori iseloomust pikemaajaliselt, ka kriisijärgsel perioodil. «See on sektor, mis toimib viitajaga muude majandustsüklitega võrreldes. Probleemid hakkavad mõjuma tavaolukorras poole aasta või aastaga, võrreldes esmaselt kannatada saavate sektoritega. Praeguses eriolukorras ilmneb aga mõju kuu-paariga,» ütles ta. Seetõttu pole Jostovi sõnul kinnisvarasektor veel massiliselt reageerinud ja ennast kriisisektoriks tunnistanud, kuigi see on kohe käes.