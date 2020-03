Euroopa Keskpank käskis pankadel dividendimaksed külmutada

Euroopa Keskpank (EKP) käskis reede õhtul euroala pankadel külmutada dividendimaksed ja aktsiate tagasiotsmise, et leevendada koroonaviiruse puhangust tingitud krediidi kokkutõmbumist, vahendas Financial Times.

EKP sõnul ei tohiks pangad maksta 2019. ja 2020. majandusaasta eest dividende vähemalt kuni 1. oktoobrini 2020. Keskpank lisas, et pangad peaks hoiduma ka aktsiate tagasiostmisest.

Korralduse eesmärgiks on suurendada pankade võimet kahjumeid katta ning toetada kodumajapidamistele ja ettevõtetele laenamist.

EKP järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria ütles, et pangad peaksid kokku hoidma 30 miljardit eurot, mis oli kavas dividendidena välja maksta.

Prognooside järgi tabab euroala järsem majanduslangus kui pärast 2008. aasta finantskrahhi ja järelevalveasutused, et pangad hoiaksid oma bilansis varu, millega tõenäolisi laenukahjumeid katta.

EKP on juba leevendanud kapitalinõudeid, tänu millele on vabanenud 120 miljardi euro eest kapitali, mis võimaldaks pankadel välja anda 1,8 triljoni euro võrra uusi laene. Lisaks pakub keskpank pankadele väga soodsalt krediiti.

Ühe EKP juhtivtöötaja sõnul küll kapitalinõuete lõdvendamine tõenäoliselt uute laenude väljastamist kaasa ei too, kuid seda läheb vaja, et pangad ei tõmbaks majanduslanguse korral laenude mahtu koomale.

Keskpank teatas, et värske otsus ei tühista tagasiulatuvalt dividende, mille pangad on möödunud aasta eest juba välja maksnud, kuid kõik tulevad üldkoosolekute otsused dividendimaksete kohta peavad sisaldama täiendust maksete edasilükkamisest.

Norra ja Rootsi pangandusjärelevalve on juba palunud, et riikide valitsused keelaks pankadel ja kindlustusfirmadel dividendide maksmise.

Seni on ainsa Euroopa pangana oma dividendimaksed edasi lükanud Hispaania Banco Santander. USA-s on kaheksa suuremat panka, teiste seas JPMorgan, Bank of America ja Citigroup teatanud aktsiate tagasiostu programmi peatamisest vähemalt juulini.