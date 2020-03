Kaubamaja juht: poed kasutavad JOKK-skeeme, et valitsuse käsust üle astuda

«Oleme olukorras, kus vastutustundlikkus ja mõistuspärane tegutsemine pannakse proovile nii riigi, ettevõtte kui ka iga konkreetse perekonna ja inimese tasandil. Sulgeme poed, restoranid, baarid, ilusalongid ja teised ärid ning püsime kodus selleks, et kriis võimalikult kiiresti lõpetada,» kirjutas Puusepp pöördumises.

Puusepa sõnul loevad sisulised, mitte formaalselt määrustele vastavad tegevused. «Kõigile peaks olema selge, et kaubanduskeskuste sulgemine ei olnud valitsuse kriisikomisjoni jaoks lihtne. See oli päriselt vajalik viiruse leviku tõkestamiseks. Kahjuks ei olnud korraldused piisavalt jõulised ja selged ning jäid paljudele arusaamatuks,» märkis ta.

«See, et valitsuse juhtnöörid ei ole piisavalt selged, ei anna põhjust trikitamiseks ja JOKK-skeemide otsimiseks. Kauplused, mis lisavad valikusse paar pakki küpsiseid nimetades ennast toidupoeks või korraldavad masse meelitavaid allahindluskampaaniaid, pikendavad aega, mil saame tagasi normaalse elu juurde pöörduda,» märkis ta.

Puusepa sõnul leidub hulgaliselt näiteid, kus poed proovivad leiutada viise ennast siiski lahti hoida. «Mõistan, et äri jätkusuutlikkus on oluline, ent täna on ärist olulisem inimeste tervis,» lisas ta.