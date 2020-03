Viirus lõi idufirmat: pakirobotite tootja koondas suure osa töötajatest

Bayer selgitas, et kuna paljud Starshipi partnerid ülikoolilinnakutes on olnud sunnitud ajutiselt oma tegevuse peatama, tuli teha teatud muudatusi oma teenuse pakkumisel. «Kuigi teeme jätkuvalt kõik endast oleneva, et pakkuda veel ülikoolilinnakutes asuvatele üliõpilastele oma teenust, siis peame vajalikuks teha täiendavaid jõupingutusi, et pakkuda kohaletoimetamisteenust ka kohalikes linnaosades,» sõnas ta.