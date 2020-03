Eesti on ka varem laenanud sadu miljoneid eurosid

Eesti sõlmis Põhjamaade Investeerimispangaga laenulepingu 750 miljoni euro suuruses summas, et rahastada meetmeid, mis on vajalikud koroonaviiruse pandeemia mõju leevendamiseks. Kuigi Eesti on ülimadala laenukoormusega riik, on valitsus ka varem laenanud sadu miljoneid eurosid, vahendas «Aktuaalne kaamera».