Elisa: sideteenuste tarbimine on eriolukorras suurenenud

Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Tederi sõnul oli üldist teleteenuste tarbimise tõusu märgata eriolukorra esimestel päevadel. «Täna näeme, et lastele suunatud sisu tarbitakse varasemast enam. Muus osas on olukord praeguseks normaliseerunud ja inimesed on tavapärasesse elurütmi tagasi läinud,» ütles Teder BNS-ile.