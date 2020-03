Baltika kaotas päevaga viiendiku oma väärtusest

Otsust põhjendas Baltika koroonaviirus negatiivse mõjuga Baltika Grupi finantstulemustele ja likviidsusele. Kõige teravamalt on COVID-19 avaldanud senini mõju Baltika Grupi tegevusele Leedus, kus tulenevalt Leedu Valitsuse korraldustest on alates 16. märtsist suletud kõik kauplused, 27. märtsist on valitsuse otsusega suletud ka kõik kaubanduskeskused Eestis.

Lätis on kauplused avatud lühendatud tööajaga nädala sees ja nädalavahetusel suletud. Täiendavalt on Baltika Grupi finantstulemusi ja likviidsust negatiivselt mõjutanud ka Baltika Grupis toimuvate ümberkorraldustega – peamiselt tootmise lõpetamisega Eestis – seonduvad ühekordsed kulud. Nimetatud asjaolude koosmõjul on Baltika Grupil tekkinud makseraskused, mis Baltika hinnangul on oma olemuselt ajutised.