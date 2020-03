Kristjan Lepik: Eesti majandus langeb pigem veerandi võrra ja laenu peaks võtma kümme miljardit

Investor Kristjan Lepik kirjutab portaalis Levila, et senised Eesti majanduslanguse prognoosid on liiga tagasihoidlikud. «Vaadates seda, et suured investeerimispangad prognoosivad Euroopa Liidu ja USA languseks ca -25%, siis hoopis see on realistlik suurusjärk,» usub Lepik.