KredEx alustab koostöös pankadega esimeste kriisimeetmete pakkumist

KredExi juhi Lehar Küti sõnul aitab KredEx ettevõtjaid erakorralise laenukäenduse ja vajadusel erakorralise laenuga ning ollakse valmis võtma senisest suuremaid riske.

«Töötasime meetmete paketid välja vastavalt kriisi kulgemise erinevatele võimalikele stsenaariumitele. Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks või olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks aitab ettevõtte likviidsusprobleeme kas ennetada või pehmendada. See kriis on ületatav kui pingutame kõik ühiselt. Ettevõtjad, riigisektor ja pangad töötavad selle nimel, et hoida ettevõtteid töös ning säilitada seeläbi võimalikult palju töökohti,» ütles Kütt pressiteates.

KredEx hakkab käibelaene, investeerimislaene ja suuremates summades laenukäendusi andma pärast seda, kui lisaeelarvega on eraldatud KredExile selleks vajalik kapital ning riigikogu on muutnud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadust. Väiksemas summas laenukäenduste andmisega alustatakse uuel nädalal.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu sõnul on esimeseks eesmärgiks avada KredExi meetmed võimalikult kiiresti ning edaspidi vajadusel jooksvalt tingimusi kohendada. «Kogume jooksvalt ettevõtjate tagasisidet meetmete sobilikkusest ja võimalusel käivitame uusi abinõusid, kui näeme, et olemasolevad ei suuda vajadust ära katta,» ütles Karu.

«Kindlasti on oluline rõhutada, et KredExi kriisimeetmete pakett on mõeldud nii väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kui ka suurettevõtetele. Makseraskuste ohu tekkimisel soovitan tungivalt pöörduda oma kodupanka esimesel võimalusel. Läbi oma kodupanga pääseb siis juba ligi ka KredExi meetmetele,» sõnas Karu.

«Neile ettevõtetele, kel on praegu võimalik tootmist hoopis laiendada, on KredExil eraldi meede, mida tasuks sellise vajaduse tekkimisel kindlasti kaaluda. Mitmetes sektorites on olukord soodne innovatiivsete lahenduste pakkumiseks, mis on ehk omakorda abiks ka teistele meie kohalikele ettevõtetele,» lisas Karu.

Esmalt tuleb ettevõtjal enda jaoks läbi mõelda plaan, kuidas ettevõte raskustest välja tuua. Seejärel pöörduda panka ning paluda uut laenu või olemasoleva laenu tagasimaksegraafiku leevendamist. Pea kõik pangad on väljendanud valmisolekut võimaldada kriisist mõjutatud ettevõtjatele maksepuhkusi.

Juhul kui pank näeb selleks vajadust, kaasavad nad KredExi, et rakendada kriisimeetmeid. KredExil on tihe koostöö kõigi Eestis tegutsevate suuremate pankadega ning läbi nende jõuab KredExi tugi ettevõtjateni.

KredEx palub ettevõtjatelt mõistvat suhtumist ja anda pankadele aega uute teenuste tingimustega tutvumiseks.

Kui eelnevate sammudega ei jõuta positiivse lahendusi, on ettevõtjal võimalik taotleda KredExist erakorralist laenu. Esmajärjekorras tuleks kasutada võimalust taotleda laenu pangast ning kasutada selle saamiseks KredExi erakorralist laenukäendust. Erakorralist otselaenu saab taotlema hakata alates 3. aprillist.

Laene välja maksma ei saa hakata enne, kui riigi poolt on KredExile eraldatud selleks vajalik kapital. Eeldatavasti ei juhtu see enne aprilli keskpaika, kuna eeldab riigikogu poolt lisaeelarve vastuvõtmist.