Jänni jäänud Baltika läks saneerimisele

«Koroonaviiruse puhang meie põhiturgudel Eestis, Lätis ja Leedus on langetanud radikaalselt rõivaste müüki, millest tõukub ettevõtte ajutine ja osaline makseraskus,» ütles Baltika juht Mae Leyrer.

Baltika nõukogu toetas ettevõtte juhatuse ettepanekut ümberkorraldusteks. Nõukogu liige Kristjan Kotkas märkis, et Baltika on viinud lubatult ellu ettevõtte strateegilise pöörde esimesed sammud ning eesmärk oli edaspidi jõuliselt keskenduda müügitulu kasvatamisele, mis on saanud viimastel nädalatel märkimisväärse tagasilöögi.

«Ilmselt kõnetab ajutine makseraskuse probleem hetkel suurt osa ettevõtlussektorist. Meie turgudel on riiklikult kehtestatud eriolukord ja on selge, et inimesed käivad poes ostmas üksnes hädavajalikku,» ütles Kotkas.

Kotkas palub koostööpartneritelt mõistvat suhtumist ja pühendumist kahepoolsele avatud suhtlusele. «Arvestades Baltika koostööpartnerite hulka ning omakorda meie partnerite raskusi kriisiolukorraga toimetulekul, siis on selge, et nii nagu loodetavasti tullakse vastu meile, saab ja tuleb Baltika vastu ka oma koostööpartneritele. Teeme kõik endast oleneva, et jätkata ettevõtte äritegevust viisil, mis hoiab tulevikku vaatavalt meie partnersuhteid. Usume, et saneerimine võimaldab meiepoolsed makseraskused ületada,» ütles ta.

Baltika juhi Leyreri sõnul on ettevõttel raske ootamatult tekkinud turuolukorras täies ulatuses täita ajaloolisi ning varasemast tegevusest tekkinud kohustusi, millele on viimastel nädalatel lisandunud eriolukorrast tingitud nõuded.