Eesti bussifirma tõmbab liinidega veelgi koomale

Go Busi juhataja Andrei Mändla sõnul on väga oluline, et bussiliiklus üle-eestilistel kaugliinidel vaatamata keerulisele olukorrale jätkuks. «Väga paljude inimeste jaoks, kes saavad meid hoida, päästa ja kaitsta, on bussiliikluse jätkumine ülioluline,» ütles Mändla pressiteate vahendusel.