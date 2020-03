Merkel: Saksamaa on vastu euroala ühistele võlakirjadele

Merkel ütles pärast Euroopa Liidu liidrite videokonverentsi, et ta on vastu Prantsusmaa ja Itaalia toetatud ettepanekule.

«Saksamaa ja teiste poolt me ütlesime, et see ei ole kõigi liikmesriikide seisukoht,» ütles Merkel ja lisas, et tema eelistus on kasutada koroonakriisi leevendamiseks olemasolevat Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM).