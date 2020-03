«Milleks e-riigile täiskohaga klikkija?»

Audiitorite huvi pole Janar Holmi sõnul üle riigi karjuda, et kuskil on midagi valesti, vaid et probleemid leiaksid lahenduse.

Riigikontrolör Janar Holmi sõnul kipub Eesti seadusandluse häda olema see, et millegi lihtsustamise tähe all muudetakse kõik hoopis keerulisemaks. Nii on läinud näiteks riigihangete ja e-riigi teenustega.