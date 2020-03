Ligi kaks kolmandikku ettevõtteid prognoosib tegevuse ajutist peatumist

Samas on enamik ettevõtteid küsimustiku täitnud enne riigipoolse abimeetmete paketi kinnitamist, teatas maakondlike arenduskeskuste võrgustik.

Küsitluse tulemusena selgus, et 52,4 protsenti vastanud ettevõtjatest usub, et neil tuleb lähiajal töötajaid koondada. Kõige enam on oodata koondamisi toitlustuse valdkonnas, kõige vähem finants- ja administreerimisteenuste valdkonnas.

74,4 protsenti vastanud ettevõtjatest hindavad lähinädalate käibelanguseks 51 kuni sada protsenti võrreldes möödunud aasta kuue kuu keskmisega.

Palga maksmise võimekus vähemalt järgmiseks kolmeks kuuks on 9,6 protsendil vastanud ettevõtetest. 54,7 protsendil vastanud ettevõtetest on laenu- ja/või liisingukoormus.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul seisavad väga paljudel ettevõtjatel ees rasked valikud, mida illustreerivad läbiviidud küsitluse tulemused. Huul rõhutas, et ka need ettevõtjad, kelleni kriis veel ei ole jõudnud kogu oma raskuses, peaksid arvestama, et see võib olla ainult aja küsimus.

Huule sõnul on maakondlikud arenduskeskused juba alustanud teenuste uuendamisega, et pakkuda just neid teadmisi ja oskusi, mida ettevõtjad kriisiolukorras vajavad. Esialgne ülevaade neist valmib orienteeruvalt aprillikuu keskpaigaks.

Ettevõtjaid oodatakse pöörduma endale lähimasse maakondlikku arenduskeskusesse, kus on võimalik saada tasuta nõustamist ning koostöös konsultandiga panna paika järgmised sammud olukorras hakkama saamiseks.

Perioodil 18. kuni 24. märts kaardistati küsitluse käigus 2018 ettevõtja, sealhulgas 124 tulu teeniva vabaühenduse hetkeolukord. Ankeedile vastanud ettevõtjad on tööandjaks 18 741 inimesele üle Eesti. Maakondlike arenduskeskuste võrgustik esitas tulemused ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.