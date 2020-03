Hiljuti renoveeritud suur hotell hakkab koondama

Ehkki esialgne teade 60 inimese koondamisest on riigile tõesti esitatud, saab ettevõtja aega veel ümber mõelda ja lahendusi otsida. Tegevjuhi Raigo Triigi sõnul ongi Metropol Spa selles vaimus talitanud. Ta rääkis, et neile annab koondamisteate esitamine aega pidada töötajatega läbirääkimisi, samuti kavatsevad nad oodata-vaadata, missugust abi saab valitsuselt. «Pärast seda otsustame, kui palju koondame. Kindlasti pole koondamisest pääsu, aga kui mitu inimesed, seda on keeruline öelda,» selgitas Triik.

Kui palju võiks hotelli aidata töötukassa palgatoetus, mida hakatakse maksma aprilli keskpaigast? «See on hea, aga tuleb arvestada, et toetust saab vaid kaks kuud. Meie sektorile on see hane selga vesi! See ei too turiste tagasi ega muuda turuolukorda paremaks,» rääkis Triik, kelle sõnul on aprilli ja mai broneeringud juba tühistatud. «Ilmselt jääb ka suvi tühjaks, kuna kõik suuremad üritused on tühistatud või edasi lükatud,» kirjeldas ta nukrat väljavaadet.

Tallinna turismisektor tugineb suuresti välisturistidele, kes moodustavad kogupirukast 80 protsenti. «Turismi kukkumine vallandab doominoefekti: pihta saavad kõik, alates väikeõlletootjatest, kel pole enam kellelegi õlut tarnida, lõpetades pesumajadega, kel pole kellegi pesu pesta,» kirjeldas Triik. Eriti korvamatu on Soome turistide kadumine.

Tallinna südames asuv Metropol renoveeriti alles veidi enam kui aasta tagasi. «Just hakkas hästi minema. Saime esialgsetest raskustest üle...aga nüüd selline litakas,» sõnas Triik. Uues Metropol Spa hotellis on 137 numbrituba, konverentsikeskus, spaa ja lõõgastuskeskus, restoran ja kokteilibaar. Sõsarhotellis Metropol on 154 numbrituba. Hotell on pealinnas suuruselt viies.

Lisaks hotellile hõlmab uusehitus 50 luksuskorterit ja Alexela ärimaja. Arendaja AS Landeste investeeris kinnisvaraprojekti 21,5 miljonit eurot. Metropol Spa hotelli omanik on ärimees Toonart Rääsk.

Sajad tööta inimesed

Esmaspäevase seisuga oli teada, et eelmisel nädalal teatasid 18 ettevõtet töötukassale kollektiivsetest koondamistest. Kokku koondatakse 261 inimest.

Kollektiivsetest koondamistest kaheksa olid sellised, kus ettevõte märkis, et raskused on tekkinud seoses Covid-19 pandeemiaga. Töökohti koondatakse kokku 60.

Registreeritud töötuse määr möödunud nädalal tõusis ja on nüüd 6 protsenti. Eilse päeva seisuga on registreeritud töötuid 38 629. Nädalaga kasvas töötute arv 4,2 protsenti. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on registreeritud töötute arv kasvanud 16 protsenti, aasta tagasi oli töötukassas arvel 33 390 inimest.

Eelmise nädalaga tuli uusi registreeritud töötuid arvele 2102, võrreldes varasema nädalaga oli kasv 30 protsenti.