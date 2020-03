Martin Helme: kui me seekord ei võta sellest rahast osa, siis oleme ikka täiesti lollakad

Rahandusminister rääkis «Esimeses stuudios» pandeemiast tingitud majanduslangust kommenteerides, et praegu haigutab Eesti riigi rahakotis auk suurusjärgus umbes 80 miljonit eurot. «See on selle aasta eelarve ja maksulaekumiste vahe,» sõnas Helme ning lisas, et suur osa sellest on tekkinud märtsis.

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt saab riigieelarve miinus sel aastal olema 800 miljonit eurot. «Sellele lisanduvad töötukassa väljamaksed, haigekassa väljamaksed, erinevad muud finantseerimistehingud, mida ma plaanime teha. Nii et see koguauk on suurusjärgus 1,2 miljardit,» arvas Helme.

«Eesti riigil laenu saamiseks praegu mingit probleemi ei ole,» sõnas Helme. «Kui me seekord ei võta sellest rahast osa, siis me oleme ikka täiesti lollakad. Sellepärast, et kui kõik riigid Euroopas massiliselt kasutavad seda trükitud raha, et oma majandusi turgutada, ja meie siin arvame, et oleme nii targad, et me ei kasuta seda, siis vaat see on tuleviku ees vastutustundetu.»