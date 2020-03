Tööandjate juht: 2008. aasta kriis oli praeguse kõrval morsipidu

Küsisime Aasalt, kes juhib Eesti suurimat tööandjaid koondavat organisatsiooni, mida arvab ta Eesti Panga poolt visandatud majanduslanguse stsenaariumitest. Meeldetuletuseks, Eesti Panga hinnangul sõltub majanduslanguse suurus sellest, kui kaua kestavad piirangud Eestis ja mujal. Kui olukord leeveneb ja piirangud kaovad mai alguses, võib majandus langeda 6 protsenti. Kui see juhtub aga alles augusti alguses, võib langus olla 14 protsenti.

«Tööandjate hoiak on väga klaar: mida kiiremini piirangud ja eriolukord lõpeb, seda parem. Iga päev kriisi jätkumist lükkab taastumist nädala võrra edasi,» ütles Aas. Tema sõnul oleks rahuldav, kui piirangud ja keelud kaoksid tõesti mai alguses. «Kui aga majandus oleks lukus augustini, oleks langus kindlasti hullem kui 14 protsenti. Sellele ei tahaks isegi mõelda,» tunnistas Aas.

Ta pidi tunnistama, et seis läheb päev-päevalt mustemaks. Kui kriisi algus andis valusa hoobi hotellidele, turismifirmadele, toitlustajatele, siis nüüd kuuleb Aas üha rohkem murenoote ka tööstussektorist, mis on majanduse ülioluline vedur. «Ka põllumajanduses on asjad halvasti. IT-sektor veel natuke hoiab, aga ka sealt on kuulda, et tellimused langevad.»

Aas jätkas: «Langus on järsk ja see süveneb iga päevaga. Ettevõtted lükkavad investeeringud edasi, tellimused kukuvad. Järgnevad koondamised ja pankrotid. Inimesed istuvad kodudes, tarbimine kukub ära. See pole enam ainult majanduskriis, vaid midagi veelgi tõsisemat.»

Eelmine, 2008. aasta kriis on tänase kõrval morsipidu, leidis tööandjate juht, põhjendades, et praegu pole kukkumine 10-20 protsenti nagu eelmine kord, vaid 50-80 protsenti. «See on fundamentaalne lockdown (riik on lukus-toim). Iga päev eriolukorda on hävitava jõuga. Järjest kukuvad ära sektorid, mis lisandväärtust loovad. Maksutuludesse tekib meeletu auk,» rääkis Aas.