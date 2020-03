Töötukassa palgatoetused makstakse välja aprilli keskpaigaks

Pärast seda, kui tööandja on oma taotluse süsteemi esitanud, läheb töötukassal viis kalendripäeva aega taotluse läbi vaatamiseks. Aprillis makstakse välja toetus ainult märtsikuu eest ja maist alates saab taotleda palgatoetust aprillikuu eest ehk et iga kalendrikuu eest tuleb tööandjal eraldi toetust taotleda. Ei saa korraga ette taotleda järgneva kuu eest, selgitas Koppel.

Töötukassa nõukogu jõudis eelmise kolmapäeva õhtul kokkuleppele, et raskustes ettevõtetes koondamise vältimiseks plaanib töötukassa hüvitada kahe kuu jooksul 70 protsenti palgast, plaanitava meetme maht on 250 miljonit eurot.

Plaani kohaselt hüvitatakse ettevõtetele, kelle käive ja tulud on järsult langenud ning kelle töötajatele ei ole tööd anda, perioodil märtsist maikuuni kahe kuu ulatuses 70 protsenti töötajate brutosissetulekust. Ettevõtted peavad hüvitise maksmises ka ise osalema.

3. Töötajate palka on vähemalt 30 protsenti langetatud.

Taotlusi saab esitada tööandja, kuid oluline on tähele panna, et märtsis veel taotlusi vastu ei võeta. Hüvitatakse aga juba ka märtsi eest.

Töötukassa hüvitab 70 protsenti eelmise 12 kuu keskmisest brutopalgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot. Tööandjal on omakorda kohustus maksta töötajale lisaks vähemalt 150 eurot.

Meede kehtib tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 31. maini, ent kompensatsiooni saab taotleda kuni kahe kuu töötasu ulatuses tööandja valitud perioodi eest selle kolme kuu sees. Seega on hõlmatud ka need töötajad, kes alates 1. märtsist on saanud juba koondamisteate.