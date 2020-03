Tuntud kohvikukett hädas: me ei taha ettevõtet kohe lõhkuma hakata

«Tekkinud on väga keeruline olukord, kus tänase seisuga on Gustavi kohvikutes käive langenud ligikaudu 80 protsenti. Nüüd kui kohvikud jäävad suletuks, puudutab see meie ettevõtte puhul ligi 100 inimest, kes on hõivatud Tallinnas ja Tartus kohviku vallas,» ütles Gustavi kohvikuid opereeriva Mattias Café OÜ tegevjuht Siim Liivamägi BNS-ile.

«Kõik tublid klienditeenindajad, kokad ja juhatajad on suures segaduses. Küll meie inimesed on olnud väga mõistvad ja kõvasti pingutanud, et kohvikuid töös hoida. Ka juhtkonna hoiak on olnud, et me ei soovi ettevõtet kohe lõhkuma hakata, vaid püüame lahendada probleemi kärbete, kulude juhtimise teel,» märkis Liivamägi.

Ettevõtte tegevjuhi sõnul asuvad kõik kohvikud kaubanduskeskustes, mistõttu on Gustav väga seotud keskuste otsustega. Kõik Gustavi kohvikud suletakse reedel tulenevalt valitsuse otsusest sulgeda kaubanduskeskused.

Liivamägi sõnul ei soovi ettevõte kedagi koondada ja esialgu pole selleks koostatud ka plaani. «Küll on aga naiivne mõelda, et peale viiruse taandumist on kõik korras ja jätkame sealt, kus pooleli jäime. Kindlasti nõudluse ja tarbimise taastumine võtab aega. Eks otsuseid tulebki vastavalt olukorrale siis teha,» märkis ta.

Samuti on langenud töömaht Gustavi kondiitri tehases, mille tootmine on praeguseks langenud ligi 45 protsenti. Tehases valmivaid tooteid müüb ettevõte lisaks oma kohvikutele ka jaekauplustele. Ettevõtte tootmissektoris töötab ligikaudu 80 inimest. «Me oleme oma tootmisesse koondanud aastatega Eesti parimad kondiitrid ja kindlasti me teeme kõik, et me ei peaks neid tublisi naisi ja mehi koondama hakkama,» lisas Liivamägi.