Nordica on valmis lennuliikluse täielikuks seiskumiseks

Uibo rääkis, et mitmed lennujaamad üle Euroopa ei luba liinilendudel enam oma jaamas maanduda, lubatud on vaid erilennud, mis aitavad inimestel oma koduriikidesse naasta. Paljud maapiirid on mittekodanikele ja -residentidele samuti sulgunud või sulgumas ning peale üksikute, järele jäänud liinilendude, teevad riikide lennufirmad vaid spetsiaalseid repatrieerimislende.

«Eesti inimesed, kes ei ela alaliselt välismaal vaid viibivad seal ajutiselt, peavad olema täna valmis olukorraks, kus mitme kuu jooksul ei ole võimalik enam kodumaale naasta ei maatransporti kasutades ega lennates. Järgnevateks nädalateks ostetud lennupilet, ei taga kahjuks enam lennu toimumist, sest olukord halveneb päevade ja tundidega ning lennufirmad tühistavad pidevalt uusi lende,» ütles Uibo.

Tema sõnul on Nordical kui Eesti riiklikul lennufirmal moraalne kohustus nendest ohtudest inimesi täna teavitada ja olla valmis erilendude tegemiseks, et hätta sattunud kodanikke ja ka teisi, kellel on õigus Eesti Vabariiki siseneda, koju tuua. «Kuna viiruse levik on endiselt kasvufaasis, siis kahjuks puudub meil teadmine, kui kaua selliseid erilende lubatakse veel teostada. Meie, nagu ka Välisministeeriumi soovitus on see, et inimesed, kes plaanivad lähima paari nädala jooksul Eestisse tagasi tulla, teeksid seda juba lähipäevadel,» kutsus Uibo üles.