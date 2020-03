Kredex: eksportijate teadmised riskide maandamisest on madalad

«Samas on näha, et mida suurem on ettevõte, seda parem on nii teadlikkus äririskide kindlustamise võimalustest kui ka nende võimaluste kasutamine,» märkis Mürk.

Oma ettevõtte äririskide maandamise võimalustega kursis olevate ettevõtete ehk kolmandiku seast, kes küsitluses osalesid, on 20 protsendil kogemusi riskide maandamise lahendustega kas varasemast või tänasest päevast, mil ettevõttel on kehtiv krediidikindlustusleping.

«Kõige enam leidub selliseid ettevõtteid just tööstussektoris ning suurte ettevõtete seas, samas kui teadlikkus ja riskide maandamise võimaluste kasutamise tasu on madalam näiteks info- ja side sektoris, kutse-, teadus- ja tehnikasektoris ning mikroettevõtete seas,» lisas Mürk.

«Just väiksemad ettevõtted on need, kelle jaoks on riik püüdnud muuta rahvusvaheliste turgudega seotud äririskide maandamise võimalusi kättesaadavamaks, pakkudes võimalust nii kogu oma ekspordi kui ka ka üksikute tehingute kindlustamiseks,» tõi Mürk välja ja lisas, et töö jätkub selle nimel, et tõsta ka väikeste ettevõtete teadlikkust krediidikindlustamise võimalustest.