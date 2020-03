Pretsedenditu olukord: Norra töötute arv tõusis 350%

Viimasel kahel nädalal on kasvanud töötutoetustele toatlejate arv 350%, sest ettevõtted on ajutiselt koondanud tuhandeid töötajaid. Riigi töötuse määr on tõusnud 10,4 protsendini, veel veebruaris oli töötuse määr 2,3 protsenti.

Töötute statistika, mida avaldatakse nüüd igal nädalal, näitab majanduse kiiret halvenemist. Olukord on juba pannud keskpanga kasutama kahte erakorralist intressimäärade alandamist ja keskpank ähvardab sekkuda valuutaturule, et võidelda Norra krooni paanikapõhise müügi vastu.

Norra valitsus on lubanud teha kõik, et majandust toetada. Praegu välja käidud abipaketi maht on 280 miljardit krooni ning see sisaldab maksude peatamist, laenutagatisi ning töötutoetuste tõstmist.